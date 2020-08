Petagna positivo al Covid-19: è asintomatico

Andrea Petagna è risultato positivo al test per il coronavirus. L’attaccante del Napoli, come spiegato dal club in una nota ufficiale, si era sottoposto agli appositi esami in seguito alla positività del fratello. Il giocatore è in isolamento domiciliare e non mostra alcun tipo di sintomo. Resterà in quarantena finché i nuovi esami non daranno esito negativo: a quel punto potrà essere aggregato alla squadra.