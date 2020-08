Il presidente e l’allenatore hanno analizzato le possibili strategie da mettere in atto. L’esterno del Sassuolo resta il primo obiettivo in avanti, nello stesso ruolo potrebbe arrivare un altro giocatore: Under e Brekalo i nomi più caldi al momento

Il Napoli continua a studiare le strategie sul mercato per il prossimo futuro. C’è stato infatti un altro incontro a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Nel confronto sull’isola è stato confermato Jérémie Boga del Sassuolo come principale obiettivo per l’esterno d’attacco. Ma non è escluso che gli arrivi in quel ruolo possano essere due e in quel caso sono due i nomi caldi seguiti con attenzione dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.