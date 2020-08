Stroppa: "Serie A difficile, è un altro sport"

L’allenatore dei rossoblù è stato intervistato da Sky Sport: "Mi aspetto un campionato difficile, anche perché ci sarà poco tempo per programmare. Servono giocatori importanti per la categoria, sono contento che Benali abbia rinnovato" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Dopo due anni di assenza, il Crotone è tornato in Serie A dopo aver chiuso al secondo posto l’ultimo campionato di B. A guidare la squadra ci sarà ancora Giovanni Stroppa, che in un’intervista a Sky Sport ha parlato della stagione che verrà: "La Serie A che mi aspetto è un campionato molto difficile perché la categoria ti impone di pensare questo, spesso ho detto che è un altro sport. Poi c'è la difficoltà nella difficoltà, cioè quella di preparare la stagione in poco tempo. Sarà un campionato anonimo nella programmazione e nella composizione della squadra".