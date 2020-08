Rodriguez: "Se restano tutti, il Torino è forte"

L'esterno svizzero presentato in conferenza stampa: "Ho scelto il Torino perché mi ha voluto fortemente, mi piace giocare in Italia e qui c'è anche Giampaolo che mi conosce bene. Se restano tutti, siamo forti. Una stagione storta può capitare, ora bisogna ripartire". Vagnati sul mercato: "Iago Falque adatto ai nostri schemi, deciderà Giampaolo se farlo restare. Rodriguez ha esperienza ed è un leader"

Ricardo Rodriguez è il primo rinforzo per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. Operazione da 3 milioni di euro più bonus e contratto di quattro anni per l'esterno svizzero, presentato in conferenza stampa dalla società granata: "Sono contento di essere qui e voglio fare bene – le sue parole - Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Toro perché la società ha fatto tanto per me dimostrandomi di volermi fortemente. Ora voglio giocare a calcio, per molto tempo siamo stati fermi e sono felice per questa possibilità. In questo periodo, però, mi sono sempre allenato, quindi sto bene anche se manca un po' di tempo prima di ripartire. Giampaolo poi mi conosce bene e sa quanto posso dare alla squadra. È un allenatore che ha sempre fatto bene nella sua carriera, ma soprattutto sa far giocare bene le sue squadre. Mi piacerebbe giocare tutte le partite e aiutare i giovani a crescere".

"Se restano tutti, siamo forti" leggi anche Il Toro si muove, si tratta con l'Udinese per Barak Il Torino vuole ripartire dopo una stagione difficile: "Ho visto che ci sono tanti giocatori di qualità, ma nel calcio ci sono anche le annate storte. Può accadere che qualcosa non vada bene senza sapere il perché, anche a me è capitato in Germania quando ero sicuro di fare bene. Ora dovremo fare meglio, abbiamo giocatori forti e anche per questo sono venuto al Toro. Obiettivo? Se rimangono tutti, siamo una bella squadra. Dobbiamo pensare partita per partita e vedere come andrà il campionato". Su Superga, infine: "Conosco la storia del Torino, ho visto qualcosa ma non tanto perché avevo tanti test da fare. Ma avrò il tempo per recuperare, so che è un club importante con una squadra forte".