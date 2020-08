Il Torino al lavoro per regalare qualche rinforzo di spessore a Giampaolo. In mezzo al campo, il primo nome sulla lista è quello di Antonin Barak: classe '94 di proprietà dell'Udinese, negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito al Lecce dove ha collezionato 16 presenze e 2 gol in Serie A (di cui uno proprio al Toro). Barak era arrivato a Udine nel 2017, e dopo una prima stagione sugli scudi (7 reti da protagonista) una serie di infortuni ne aveva condizionato il rendimento. La continuità ritrovata in Puglia ha convinto il Torino a puntare su di lui: trattativa in corso, i granata spingono per il trasferimento a titolo definitivo.