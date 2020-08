Inter, grave incidente in bici per Bonaiuti

Bonaiuti, che si sarebbe scontrato con un suv che usciva da un cancello a Grottammare in provincia di Ascoli, è stato subito trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona

Il preparatore dei portieri dell'Inter, Adriano Bonaiuti, è rimasto coinvolto in un grave incidente domenica mattina mentre a bordo della sua bicicletta si dirigeva verso la statale Adriatica. Bonaiuti, 53 anni, è rimasto ferito nell'impatto contro un suv che usciva in retromarcia da un cancello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno dove risiede da anni e dove era rientrato dopo la trasferta di Europa League in Germania.