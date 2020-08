C'è anche un po' di Inter nella notte di Lisbona che ha consacrato il Bayern Monaco sul tetto d'Europa. Ivan Perisic è ancora di proprietà del club nerazzurro. "Sono felice di aver vinto subito il Triplete qui e mi spiace di non essere riuscito a conquistare trofei con l'Inter nei quattro anni precedenti - ha detto Perisic a Sky dopo la finale vinta sul PSG -. Con i nerazzurri ho ancora due anni di contratto, dobbiamo parlare e capire. Nel calcio tutto è possibile. Cosa voglio io? In questo momento non posso parlare, voglio solo festeggiare". Il prestito scadrà a fine agosto e il croato farà ritorno a Milano. I neo campioni d'Europa non hanno esercitato il diritto di riscatto (fissato la scorsa estate a 20 milioni di euro) e ora bisognerà capire se proveranno a formulare una nuova offerta per portare il vicecampione del mondo a Monaco a titolo definitivo. Il croato alla fine potrebbe anche tornare all'Inter per restare.