Dopo le parole di Gazidis, Maldini e Massara, ecco anche quelle di Paolo Scaroni: "Per la nuova stagione mi accontenterei che il Milan giocasse come nel post lockdown". Così il presidente rossonero ai microfoni di Milan Tv. Calciomercato e campo dunque, con la squadra di Pioli che si è ritrovata per lavorare in vista dell'annata che verrà e che comincerà molto presto (il primo impegno saranno i preliminari di Europa League al via il 17 settembre). La speranza è dunque di riprendere da dove la squadra si è interrotta: "In estate abbiamo fatto vedere un calcio divertente, ottendendo risultati molto positivi. Siamo fra coloro che hanno fatto meglio, per questo - ripartendo allo stesso modo - faremo benissimo". Sarebbe bello riavere i tifosi allo stadio, ma il presidente del Milan resta ottimista anche su questo: "Avremo gli stadi aperti, penso, solo quando ci sarà un vaccino per il virus. Ma siccome credo che questo lo avremo prima della fine dell'anno, allora sono fiducioso sul fatto che gli stadi torneranno a riempirsi presto".