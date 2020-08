Milan, rilancio per Ibra: rinnovo a un passo

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan non è mai stato così vicino. I rossoneri hanno fatto una nuova proposta allo svedese, aumentando la parte fissa dell'ingaggio e diminuendo i bonus: un rilancio che dovrebbe essere decisivo. Accordo in chiusura e annuncio che potrebbe arrivare già mercoledì, giornata in cui Ibra dovrebbe mettere anche la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Milan. La società ha ribadito il ruolo centrale che l'attaccante classe 1981 avrà nella squadra allenata da Stefano Pioli anche nella prossima stagione, altro aspetto fondamentale per convincere lo svedese a proseguire la sua avventura rossonera.

I numeri di Ibra con il Milan

A gennaio scorso c'è stato il gran ritorno in rossonero, 7 anni e mezzo dopo il trasferimento al Paris Saint-Germain. Nella seconda parte dell'ultimo campionato, Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo 18 volte segnando 10 gol. Numeri importanti, così come il suo apporto dal punto di vista tecnico e della personalità. Lo svedese è stato fondamentale per Pioli nell'ultima parte della stagione, guadagnandosi così la riconferma in rossonero. Tra il 2010 e il 2012 la prima avventura al Milan di Ibra, con uno scudetto e una Supercoppa italiana in bacheca. In totale, in due stagioni e mezza in rossonero, lo svedese ha segnato 67 gol in 105 partite.