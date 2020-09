Il brasiliano si è presentato in conferenza stampa, elogiando l'allenatore: "Chi ama il calcio sa cosa ha fatto in carriera. Giocava come pochi. Ronaldo? Un sogno averlo come compagno". Poi l'obiettivo Champions: "Lavoreremo con tutte le nostre forze per vincerla". Infine sulla posizione: "Non ne abbiamo ancora discusso, ma non ci saranno problemi"

