La stagione per Antonio Conte partirà dal match interno contro la Fiorentina, mentre la 1^ giornata in casa del Benevento sarà recuperata il 30 settembre. Subito derby alla 4^, poi alla penultima la sfida alla Juventus. Ecco il calendario completo dei nerazzurri

Obiettivo scudetto. L’Inter riparte ancora da Antonio Conte e punta a migliorare il 2° posto della stagione passata per spezzare l’egemonia della Juventus degli ultimi anni. E il titolo potrebbe essere assegnato proprio nello scontro diretto, in programma alla penultima giornata. La 1^, invece, opporrà i nerazzurri al Benevento. Ma il campionato dell'Inter in realtà inizierà una settimana dopo, a San Siro contro la Fiorentina, mentre la sfida contro i ragazzi di Filippo Inzaghi - rinviata - sarà recuperata il 30 settembre.