Esordio in trasferta con il Verona, per la prima all'Olimpico c'è subito la Juventus. Finale di campionato impegnativo, con l'Inter alla terzultima giornata e poi il derby con la Lazio. Ecco il calendario completo dei giallorossi

La Juventus alla seconda (il 27 settembre, nel giorno del compleanno di Totti), il derby alla penultima: è un calendario, quello della Roma, incastonato tra due big-match, uno praticamente in avvio e l’altro in chiusura di campionato, quando potrebbe risultare decisivo. Alla quinta c’è il Milan, il Napoli alla nona, Atalanta alla tredicesima. Finale in crescendo con Inter e Lazio una dietro l’altra, prima dell’ultima giornata contro lo Spezia. Ecco il calendario, giornata per giornata, dei giallorossi.

Il calendario completo della Roma