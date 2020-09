L'inizio di una nuova era. Reduce da 9 scudetti consecutivi, la Juventus lavora per raggiungere il decimo e provare a spezzare la maledizione Champions. Lo farà con Andrea Pirlo in panchina, alla prima esperienza da allenatore. Il campionato dei bianconeri comincerà allo Stadium, contro la Samp. "Io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria - ha commentato il mister ai canali social della società -. Siamo contenti di giocare la partita inaugurale in casa, davanti al nostro pubblico, sperando che ci sia perché ne abbiamo bisogno, sia noi che tutto il calcio in generale".

Il calendario dei campioni d'Italia proseguirà poi con il botto: prima la trasferta contro la Roma, poi l'impegno casalingo contro il Napoli. "È inutile stare ad analizzare partita per partita, perché tanto bisogna incontrarle tutte, chi prima chi dopo - ha aggiunto Pirlo -. Sappiamo che il campionato italiano è un campionato duro: saranno tutte gare difficili per arrivare fino in fondo". Il derby per i bianconeri si disputerà alla 10^ giornata, mentre l'attesissima sfida scudetto contro l'Inter sarà in programma solo alla penultima, per un finale di Serie A che promette spettacolo.