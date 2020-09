Andrea Pirlo ha iniziato il suo lavoro alla Juventus, in attesa della sua prima stagione in panchina. L'allenatore bianconero ha parlato di questa nuova avventura ai canali ufficiali del club: "Ho delle buone impressioni – le parole dell'allenatore bianconero a JTV – Abbiamo iniziato bene, con entusiasmo e voglia di fare. Peccato che dopo pochi giorni in tanti siano andati via per gli impegni delle nazionali, ma il nostro lavoro continua. I ragazzi hanno voglia di fare bene, di lavorare con questa nuova metodologia, già questo porta entusiasmo. Provare esercizi nuovi porta delle novità e anche il lavoro diventa più semplice. Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa. In ogni caso ci stiamo allenando bene, spero di vedere i concetti trasmessi sin dalla prima giornata".