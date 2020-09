Suarez-Juve, a che punto è la trattativa?

I contatti tra la Juventus e l’entourage di Luis Suarez sono continui e proficui: dopo i primi approcci dei giorni scorsi, adesso le parti sono vicine a un principio di accordo sul contratto . I bianconeri dunque sono pronti ad accontentare le richieste economiche di Suarez, che arriverebbe a parametro zero – sempre che il calciatore riesca a trovare l’accordo per la risoluzione con il Barcellona. Il tassello fondamentale per sbloccare l’operazione.

Il 'Decreto Crescita' in "aiuto" della Juve

Nonostante l’eventuale arrivo a parametro zero, quella che porterebbe Suarez in bianconero sarebbe un’operazione economica comunque di rilievo sotto l’aspetto economico per via dei costi dell’ingaggio. Dal punto di vista fiscale, però, la Juventus potrebbe usufruire delle agevolazioni del 'Decreto Crescita', che prevede, tra le altre misure, specifiche agevolazioni per l’attrazione in Italia di “capitale umano”, tra cui un regime ad hoc per gli sportivi professionisti incentivati a trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese. Suarez, altro aspetto importantissimo, che è in possesso del passaporto comunitario: fattore fondamentale per permettere ai bianconeri – che hanno già occupato i due slot da extra con Arthur e McKennie – di continuare a trattare l’arrivo dell’uruguaiano.