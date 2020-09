Osimhen, altro tris! Il Napoli batte 4-0 il Teramo

Nell'amichevole disputata a Castel di Sangro contro il Teramo, iscritto alla Serie C, il nuovo attaccante degli azzurri segna un'altra tripletta dopo quella riservata all'esordio con L'Aquila. Termina 4-0 l'amichevole per la squadra di Gattuso, privo dei nazionali ma votato al 4-2-3-1. In campo anche Koulibaly, giocatore al centro dei rumors di mercato commentati prima del match dal presidente De Laurentiis

NAPOLI-TERAMO 4-0 4’, 61' e 65' Osimhen, 14’ Lozano

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina (66’ Contini); Malcuit (84’ Zerbin), Luperto (46’ Manolas), Koulibaly (88’ Labriola), Ghoulam (88’ Bifulco); Demme (80’ Palmiero), Gaetano (66’ Ciciretti); Politano (75’ Tutino), Younes (66’ Prezioso), Lozano (84’ Mezzoni); Osimhen (75’ Llorente). All. Gattuso

TERAMO (4-3-3): Valentini; Diakité, Tentardini, Piacentini, Cristini; Mungo, Arrigoni; Bombagi, Viero, Ilari; Cianci. All. Paci

Tre più tre, la legge di Osimhen. Altre conferme positive per il Napoli di Gattuso, vittorioso nel terzo esame pre-campionato contro il Teramo. Dopo la pioggia di gol riservata a Castel di Sangro e L’Aquila, iscritte in Promozione, gli azzurri regolano 4-0 il Teramo che disputerà la Serie C. Si alza l’asticella ma non mancano i gol dell’attaccante nigeriano, affare da 70 milioni di euro che si sta già prendendo la scena alle porte della Serie A. Privo dei nazionali ma votato al 4-2-3-1, Gattuso registra un’altra tripletta di Osimhen in un match dalle buone indicazioni. Presente in campo anche Koulibaly, giocatore al centro dei rumors commentati prima del match dal presidente De Laurentiis.