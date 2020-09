Sabato ricco di amichevoli per le squadre della Serie A. Il Bologna passa 2-0 sulla Feralpisalò con Barrow e Palacio. Il Torino si fa rimontare dalla Pro Vercelli: dopo essere passato in vantaggio con Millico, i granata hanno perso 2-1. Sampdoria raggiunta nel finale sul 2-2 dall'Alessandria

BOLOGNA-FERALPISALÒ 2-0

9' Barrow, 17' Palacio

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa (dal 46’ Ravaglia); Corbo (dal 70’ Bani), Danilo (dal 46’ Tomiyasu), Denswil (dal 46’ Mbaye), Dijks (dal 46’ Khailoti); Poli (dal 46’ Dominguez), Donsah (dal 46’ Schouten), Soriano (dal 46’ Kingsley); Juwara (dal 46’ Vignato), Palacio (dal 46’ Rocchi), Barrow (dal 46’ Sansone). All. Mihajlovic

FERALPISALÒ (4-4-2): De Lucia (dal 46’ Liverani); Bergonzi (dal 46’ Rinaldi), Bacchetti (dal 46’ Rizzo), Legati, Brogni; Gavioli (dal 46’ Valtulini), Carraro (dal 77’ Libera), Guidetti, Ceccarelli (dal 57’ Vitturini); Miracoli (dal 46’ De Cenco), D’Orazio (dal 62’ Pinardi). All. Pavanel

Prima uscita stagionale in amichevole per il Bologna: 2-0 contro la Feralpisalò firmato dalle reti di Barrow e di Palacio. 433 di partenza per Mihajlovic con tanti volti noti della scorsa stagione e tante rotazioni (22 i giocatori schierati nel corso della partita). Prima in rossoblù per il giovane Emanuel Vignato, preso già dallo scorso gennaio dal Chievo ma rimasto in B fino a fine stagione. Primo gol firmato da Barrow con un bel destro a giro su assist di Juwara. Azione quasi fotocopia quella del 2-0 di Palacio, anche a lui a segno con un bell'interno destro sul secondo palo.