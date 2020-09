I nomi sono noti da tempo, rebus da risolvere per regalare un attaccante di grande livello ad Andrea Pirlo. È questo l’obiettivo della Juventus per la prossima stagione, centravanti sondato sul mercato e dalle piste che portano a certezze assolute. La situazione è in stand-by, ma gli indiziati restano di grande attualità. È il caso di Edin Dzeko, punta della Roma peraltro a segno in Italia-Bosnia di Nations League: la sua partenza dalla Capitale è legata ad un sostituto di valore che i giallorossi devono trovare sul mercato, eventuale addio al momento respinto dal 34enne bosniaco. "Se sarò compagno di Bonucci? Non è il momento di parlare, ora ci sono le Nazionali", ha ribadito nel post-partita al Franchi. Il secondo nome nella lista bianconera è quello di Arkadiusz Milik, sceso in campo nella sconfitta della Polonia contro l’Olanda. Di proprietà del Napoli, resta in attesa della Juve ma è vincolato ad un’apertura di Bernardeschi al trasferimento in azzurro. Trattative non semplice come quella per Luis Suarez, attaccante del Barcellona che piace eccome alla Juventus: per liberarsi dai catalani, tuttavia, il Pistolero deve trovare un accordo sulla buonuscita e poi prendere il passaporto comunitario. Da tenere in considerazione anche la permanenza di Messi, legatissimo a Suarez. Alla luce di questa situazione, è spuntata una quarta possibilità per i campioni d’Italia.