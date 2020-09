Juve, i 5 comandamenti di Pirlo. VIDEO

Primo bilancio per la Juventus di Andrea Pirlo, che si sta preparando per la stagione 2020/2021 nella quale dovrà provare a confermare la sua leadership in Italia e a scalare posizioni in Europa. I cinque comandamenti dell'allenatore bianconero, con l'aspetto della comunicazione che rappresenta il punto di partenza della nuova era

Sono i 5 comandamenti di Pirlo. Le 5 linee guida verso la costruzione della nuova Juventus che emergono dopo due settimane sul campo. La premessa doverosa è che si tratta di un lavoro condizionato dagli impegni degli 8 nazionali in giro per il mondo e dall’assenza del futuro centravanti titolare. La società ha colto anche l’occasione della giornata mondiale della barba per sottolineare quanto Pirlo sia dentro lo “stile Juve” e proprio l’aspetto della comunicazione rappresenta il punto di partenza della nuova era. Attenzione e sobrietà nei messaggi rivolti all’esterno, dialogo all’interno coinvolgendo i giocatori. Il primo messaggio di Pirlo è riscoprire la ferocia agonistica che si è vista poco nell’ultima stagione. In campo questo significa intensità recuperando palla il prima possibile: Pirlo ha in testa la sua prima Juve da giocatore guidata da Conte. Da questo atteggiamento deriva la tattica: difesa a tre in fase di possesso palla, linea a 4 in fase difensiva. Il centrocampo dovrà dare equilibrio per potersi permettere un tridente di lusso: serviranno muscoli e piedi buoni. In questo senso, McKennie tornerà molto utile. A Cristiano Ronaldo verrà lasciata libertà assoluta. Intanto in nazionale si è liberato dai fastidi al piede destro dopo un’infezione a un dito ed è tornato ad allenarsi. Contro la Svezia sarà in campo. In attesa di guidare all’attacco la nuova Juve di Pirlo.