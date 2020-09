La Roma e Francesco Totti potrebbero nuovamente incontrarsi. L'ex capitano e bandiera giallorossa si vedrà con Dan Friedkin e la nuova proprietà per un rientro in società con un ruolo più decisionale nella sfera sportiva rispetto a quello che aveva con James Pallotta. La strada per il ritorno di Totti pare essere in discesa grazie anche alla regia di Guido Fienga, da sempre in ottimi rapporti con Francesco

