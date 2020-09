Calciomercato, tutte le trattative LIVE

La Gazzetta dello Sport: Inter, Vidal e il piano per Kanté

Arturo Vidal ormai è in arrivo - secondo la Gazzetta dello Sport. Il cileno infatti avrebbe già ottenuto il via libera dal Barcellona e potrebbe arrivare all'Inter entro le prossime 48 ore. Dopo il cileno, l'Inter proverà a mettere in atto il piano per arrivare all'altro pallino di Antonio Conte: N'Golo Kanté. Per il Chelsea è cedibile, ma per mettere insieme i 50 milioni che chiede il Chelsea, servono prima delle cessioni: o degli esuberi oppure di un big. Ma al momento non ci sono molte offerte.