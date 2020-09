L'attaccante, acquistato dalla Spal, aveva saltato il ritiro di Castel di Sangro dopo essere risultato positivo al Covid-19. Virus alle spalle e primo allenamento festeggiato su Instagram: "Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli!"

A 18 giorni dalla positività al Covid-19 , riscontrata dopo che il fratello aveva contratto il virus, Andrea Petagna può sorridere. Dopo aver saltato il ritiro di Castel di Sangro, l'attaccante del Napoli ha svolto il primo allenamento con il suo nuovo club. Un momento che Petagna ha voluto festeggiare sui social, postando su Instagram una foto in cui sorride con i pollici alti e un messaggio per i suoi tifosi: " Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura . Forza Napoli!".

La positività al Covid-19 aveva costretto Petagna a rinviare l'appuntamento con i primi allenamenti con il Napoli. L'attaccante era stato costretto all'isolamento domiciliare, pur non mostrando alcun tipo di sintomo, ed è rimasto in quarantena finché i nuovi esami non hanno dato esito negativo: ora per il centravanti acquistato dalla Spal, dove ha segnato 29 reti negli ultimi due anni, per 17 milioni più 3 di bonus sarà tempo di rimettersi al passo con i suoi nuovi compagni di squadra e provare a ritagliarsi uno spazio negli schemi di Gattuso.