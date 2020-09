Giornata importante per il nuovo presidente della Roma, presente nel pomeriggio a Trigoria. Arrivo in totale riservatezza per lui e il figlio Ryan che hanno seguito la parte finale dell'allenamento della squadra: salutati Fonseca e i giocatori. Rinviato invece il discorso mercato complice l'assenza del Ceo Guido Fienga, in autoisolamento dopo la positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis

"Preferiamo far sentire la nostra presenza, piuttosto che parlare", spiegava nell’intervista al sito ufficiale del club ad inizio settembre. Detto, fatto: è arrivato il giorno di Dan Friedkin nella Capitale, nuovo presidente della Roma che ha presenziato nel pomeriggio a Trigoria. Arrivo in totale riservatezza per lui e il figlio Ryan, provenienti rispettivamente da Milano e Venezia e presenti nel pomeriggio all’interno del centro sportivo dei giallorossi. I Friedkin hanno visto le strutture per la prima volta nelle vesti di proprietari e seguito la parte finale dell’allenamento della squadra: salutato prima l’allenatore Paulo Fonseca e poi il resto del gruppo. Una curiosità: nelle vicinanze si stavano allenando dei ragazzini all’insaputa dell’identità del proprietario della Roma, lui che ha osservato proprio una parte della loro sessione a Trigoria. Pochi i tifosi all’esterno del centro sportivo, ma non è mancato un "Daje Dan" indirizzato al numero uno della società.