La Lega ha comunicato gli orari delle partite della prima giornata che erano state rinviate per permettere alle squadre che avevano finito in ritardo l'ultima stagione di avere un po' più di tempo prima di iniziare il campionato. Tra queste lo Spezia, promossa dopo i playoff di Serie B, che esordirà alla Dacia Arena contro l'Udinese, gara in programma mercoledì 30 settembre alle ore 18. Stesso orario per Benevento-Inter, con i nerazzurri partiti in ritardo dopo la finale di Europa League. Alle ore 20.45, invece, ci sarà Lazio-Atalanta, che chiuderà la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.