La dirigenza viola ha avviato i primi contatti per provare a riportare in Italia l'ex attaccante di Lazio e Inter. Intanto la Fiorentina ha chiuso per il ritorno dopo tre anni di Borja Valero: il calciatore svolgerà le visite mediche nella giornata di sabato e poi firmerà il suo nuovo contratto

Dopo gli arrivi di Amrabat e Bonaventura, i dirigenti della Fiorentina continuano a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In questo senso, il club viola sta pensando di riportare in Italia Keita Balde. L'ex attaccante di Lazio e Inter, oggi al Monaco, è entrato nel mirino anche di altri club come Sampdoria, Cagliari e Olympique Marsiglia ma al momento ritiene l'ipotesi Fiorentina come la più interessante. Nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti tra le parti per una trattativa che non è ancora concretamente iniziata, ma che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.