Allungo Cagliari, carattere Roma: 2-2 in Sardegna

38' Rog (C), 43' Walukiewicz (C), 59' Under, 61' Mkhitaryan (R)

leggi anche

Ultimo saluto a Willy, presente anche Bruno Conti

Il Cagliari si illude, la Roma mostra carattere e rimonta un doppio svantaggio. Quattro gol nell'arco di 24 minuti decidono l'amichevole della Sardegna Arena: il test giocato a una settimana dall'inizio del campionato di Serie A termina 2-2, con i padroni di casa avanti con Rog e Walukiewicz a fine primo tempo e il pareggio giallorosso a cavallo dell'ora di gioco con le reti di Under e Mkhitaryan.

Contro la sua ex squadra Di Francesco, privo di Marin, schiera il 4-3-1-2 con Caligara in mezzo al campo e la coppia Simeone-Joao Pedro in attacco. Fonseca, che nella sosta per le Nazionali ha perso Zaniolo per diversi mesi, risponde con il 3-4-2-1 guidato da Cristante al centro della difesa e con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. In avvio gol annullato a Walukiewicz su sponda di Simeone: l'arbitro annulla per un evidente fuorigioco del giocatore polacco. Dzeko e Mkhitaryan provano a far male per la Roma, ma al 38' passa il Cagliari: Faragò riconquista un pallone sulla trequarti, lancia Simeone che serve Joao Pedro. Finta che inganna i difensori e libera al tiro Rog: la botta del croato è perfetta e non dà scampo a Pau Lopez. La Roma va vicina al pareggio due volte con Mkhitaryan ma al 43' subisce il raddoppio: angolo di Lykogiannis, il colpo di testa di Cristante fa impennare il pallone che spiove nell'area piccola, Walukiewicz tocca di testa alle spalle di un sorpreso Lopez. Si va al riposo sul 2-0.

Dagli spogliatoi il Cagliari rientra con Sottil per Oliva e Nandez che scala in mezzo. Nella Roma, Fonseca sostituisce Cristante con Under e passa alla difesa a 4. Proprio il turco segna il 2-1 al 59', riprendendo una respinta di Faragò su cross dalla sinistra di Spinazzola e battendo Cragno. Due minuti e la Roma pareggia: Al 61' la Roma pareggia: scambio Karsdorp-Under cross per Dzeko che prova il colpo di tacco da due passi, Cragno respinge ma nulla può sul tap-in di Mkhitaryan. Sul 2-2 Di Francesco e Fonseca rivoluzionano le loro squadre con le sostituzioni: il Cagliari ne effettuerà 11 a fine gara, la Roma 8, compresa quella tra Antenucci e Perotti, con l'argentino che esce dal campo 13 minuti dopo il suo ingresso per un problema muscolare. C'è spazio tra i sardi anche per Bruno Conti junior, classe 2002 e nipote di Bruno Conti, responsabile del settore giovanile giallorosso e simbolo della Roma. Pau Lopez, Mancini, Diawara e Mkhitaryan sono gli unici rimasti in campo per tutta la partita. Sabato prossimo i giallorossi esordiranno in campionato a Verona, domenica il Cagliari sarà ospite del Sassuolo.