Correa gol, Lazio-Frosinone 1-0

Una fiammata di Correa, tante occasioni per arrotondare il risultato e buone risposte dai giocatori più sotto osservazione. La Lazio batte 1-0 il Frosinone e convince Simone Inzaghi, che sorride contro l'ex compagno di squadra Alessandro Nesta. Si parte con Luiz Felipe subito ko (entità dell'infortunio da valutare, brutta entrata di Kastanos). Poi i biancocelesti creano gioco e palle gol: al 18' Lazzari colpisce la traversa su ottima iniziativa di Kiyine, sale in cattedra anche Correa ma Iacobucci salva a più riprese il Frosinone. Convince Leiva in mezzo al campo, apparso in buone condizioni dopo il lungo stop. E stupiscono i due giovani scuola Salernitana: oltre a Kiyine, partita di personalità anche da parte di Akpa Akpro. Nella ripresa ancora il portiere gialloblù decisivo, deviando sul palo la conclusione di Immobile lanciato a rete da Lazzari. Ma il gol è nell'aria e lo firma Correa al 63': bell'assist del capocannoniere dell'ultima Serie A e l'argentino fa 0-1. Il finale di partita completa la girandola dei cambi (Inzaghi ne fa 11) senza ulteriori sussulti e Reina mai chiamato in causa. Alla Lazio basta così. Dopo l'1-4 contro la Roma, il Frosinone si arrende anche nella seconda amichevole di lusso in pochi giorni.