Dopo aver raggiunto l'intesa totale con il Fenerbahce, arriva il definitivo via libera per il club biancoceleste: l'attaccante sarà a Roma domenica e il giorno dopo sosterrà le visite mediche che precederanno la firma sul contratto

Vedat Muriqi corre veloce verso l’ufficialità da nuovo giocatore della Lazio . Dopo che nei giorni scorsi la società del presidente Lotito e il club turco hanno messo fine a un lungo braccio di ferro che durava da settimane raggiungendo un accordo sulla base di 17/18 milioni di euro più bonus , l’attaccante kosovaro classe 1994 nella serata di domenica arriverà a Roma e lunedì sosterrà le visite mediche con il club biancoceleste che precederanno la firma sul contratto e l’inizio della sua nuova avventura in Italia. Via libera definitivo dunque adesso arrivato, con Simone Inzaghi che già dall’inizio della prossima settimana potrà avere a disposizione il suo nuovo attaccante.

Gol e tanto lavoro al servizio della squadra

Muriqi infatti è stato individuato dal club biancoceleste come il giusto profilo per rinforzare l’attacco della prossima stagione: tanti gol, 17 quelli realizzati nell’ultima stagione col Fenerbahce tra tutte le competizioni, ma anche lavoro al servizio della squadra e tanti assist per i compagni (7 l’ultima annata). Fisico importante (194 cm) e caratteristiche che vanno a completare il reparto offensivo, uno dei punti di forza della squadra di Inzaghi.