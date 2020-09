Tris contro il Brescia e c'è l'esordio di Tonali

Kessié, Colombo e lo spagnolo firmano il successo sui ragazzi di Delneri. Il classe 2000 in campo contro la sua ex squadra, esordio in rossonero anche per Tatarusanu. Ibra out per una leggera contusione: giovedì a Dublino ci sarà LA NUOVA STAGIONE SU SKY SPORT: TUTTE LE NOVITA'

Milan-Brescia 3-1 40' Kessie (M), 49' Colombo (M), 61' Castillejo (M), 75' Ghezzi (B)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma (63' Tatarusanu); Calabria (83' Kalulu), Kjaer, Gabbia, Hernandez (83' Laxalt); Kessie, Bennacer (73' Tonali); Castillejo (63' Diaz), Calhanoglu (83' Paquetà), Saelemaekers (63' Krunic); Colombo (63' Maldini). All.: Pioli. BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek, Bjarnason, Dessena; Zmrhal, Ayè, Morosini. All.: Delneri. Altra vittoria per il Milan nell'ultima amichevole prima dei preliminari di Europa League contro lo Shamrock. A Milanello, la squadra di Pioli ha battuto il Brescia per 3-1: tanti spunti positivi (ancora a segno Castillejo e il giovane Colombo), la prima di Tonali e Tatarusanu, l'assenza di Ibrahimovic che tuttavia non preoccupa. Avvio di gara equilibrato (chance per Ayé e Saelemaekers), poi è vantaggio rossonero al 40': corner di Calhanoglu e colpo di testa vincente di Kessie. Si riparte ed è subito 2-0, ci pensa Colombo in mischia. Poi il punto esclamativo lo mette Castillejo su cross di Calabria. E' il momento dei cambi: al 63' debutto in rossonero per Tatarusanu, dieci minuti più tardi tocca a Tonali contro la sua ex squadra. Che accorcia nel finale, grazie a una bella iniziativa di Ghezzi.