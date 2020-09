Fine di un lungo percorso per l'ex attaccante di Milan e Verona, in cerca di una squadra per la prossima stagione ma a lungo impegnato sui libri nell'ultimo anno. Poi il coronavirus, lo slittamento dell'esame a luglio e la chiusura dell'istituto al quale si era affidato: "Non mi fanno diplomare", il suo sfogo a inizio agosto. Ora il lieto fine

Fabio Borini ce l'ha fatta, ha conseguito il tanto cercato diploma di geometra. L'attaccante classe 1991, svincolato dopo l'esperienza al Verona, si è diplomato con 65/100: "Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro - le sue parole rilasciate al Corriere della Sera - vorrei ringraziare il mio tutor Mirko Giarrusso. Quando ero certo che mi avessero permesso di sostenere gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta". Storia bizzarra, come il 6 preso a Educazione Fisica, una materia che dovrebbe padroneggiare. Colpa, a quanto pare, delle domande sulla pallavolo, uno sport che la punta evidentemente segue poco. Ora lo aspetta l'università, probabilmente Architettura stando alle sue parole. Prima, però, ci sarà da trovare una squadra per la prossima stagione.