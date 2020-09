Anche il Ct della Nazionale scrive agli studenti che lunedì torneranno a scuola: "In questo momento di grande difficoltà impegnatevi per essere liberi e artefici del vostro futuro"

A tutti i ragazzi che da lunedì torneranno a scuola è arrivato l'in bocca al lupo di Roberto Mancini. Anche il Ct della Nazionale, quindi, ha voluto incoraggiare gli alunni, lontani dalle proprie aule dallo scorso marzo, quando il coronavirus ha portato alla chiusura, fra le altre cose, dei vari istituti: "Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che domani rientreranno a scuola in questo momento di grande difficoltà! Impegnatevi per essere liberi e artefici del vostro futuro!", quanto scritto da Mancini sulla propria pagina Twitter. Con la riapertura nella maggior parte delle regioni dell'anno scolastico, oltre 5,6 milioni di alunne e alunni riprenderanno le lezioni. Questi, almeno, i dati forniti dal ministero dell'Istruzione.