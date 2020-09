Parma, 1-0 al Genoa. Udinese ko con il Venezia

La squadra di Liverani, che esordirà in campionato contro il Napoli, batte il Genoa grazie alla rete di Karamoh. In campo nella ripresa anche Zajc, che per poco non regalava il pareggio a Maran. Stecca l'Udinese, battuto in casa dal Venezia

PARMA-GENOA 1-0 80' Karamoh Antipasto di Serie A per Parma e Genoa, che si sono affrontate all'interno del centro sportivo di Collecchio ad una settimana dall'esordio in campionato. La squadra di Liverani, che domenica 20 settembre se la vedrà in casa con il Napoli, ha avuto la meglio grazie a Karamoh, autore della rete decisiva all'80'. L'attaccante francese è stato bravo a raccogliere l'invito di Cornelius, a tratti immarcabile, e ad indovinare l'angolino alla sinistra di Perin. Ritmi alti fin da subito, con Ghiglione che centra il palo dopo appena quattro minuti. Al 23' bravissimo Perin a respingere il sinistro ravvicinato di Kurtic, mentre è bravo dall'altra parte Iacoponi ad opporsi ad un tentativo pericoloso di Destro a fine primo tempo. Nella ripresa solita girandola di cambi: al 50' Cornelius salta più in alto di tutti e appoggia per Dezi, che da pochi passi spara alto. All'ora di gioco entra, con personalità, Zajc, ultimo acquisto del Genoa, che agisce in posizione di mezz'ala. All'80' la rete di Karamoh, mentre Maran qualche minuto dopo chiede un rigore per un presunto fallo su Masiello. Al 92' è proprio Zajc a sfiorare il pareggio dopo una combinazione nello stretto con Pinamonti. Destro di poco fuori.