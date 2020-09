Niente da fare per il club bianconero, che aveva provato a chiedere una deroga per permettere l'ingresso all'Allianz Stadium di 1000 tifosi in occasione della prima di campionato contro i liguri. La Regione Piemonte non la concederà

Giornata di riposo in casa Juventus dopo la vittoria per 5-0 nell'amichevole di domenica contro il Novara. E mentre Pirlo a Coverciano passava l'esame per ottenere il patentino da allenatore Uefa Pro, il club bianconero riceveva una brutta notizia: la Regione Piemonte, infatti, non concederà la deroga per far entrare mille spettatori all'Allianz Stadium in occasione della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria, in programma domenica alle 20:45. Il Governatore Alberto Cirio aveva inoltrato la domanda al Dipartimento prevenzione, che raggruppa funzionari regionali ed esperti tecnico scientifici. Ma alla fine la risposta è stata negativa. Questo perché la Regione ha sposato in pieno la linea del Cts (contrario alla riapertura degli stadi). Inoltre ci sarebbe stato il rischio che questa deroga potesse essere impugnata, il che avrebbe portato anche ad un complicato iter burocratico.