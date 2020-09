I timori dello Spezia sono stati, purtroppo per i bianconeri, confermati: la storica prima volta in Serie A della squadra neopromossa si giocherà l ontano dallo Stadio Alberto Picco . La Lega di Serie A ha infatti comunicato gli impianti nelle quali si svolgeranno le gare interne delle 20 squadre partecipanti al prossimo campionato e per lo Spezia ha indicato come stadio di casa, l' Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena . Almeno fino a quando i lavori di adeguamento del Picco verranno conclusi.

Si punta al rientro per Spezia-Juventus

La speranza del club ligure è quella di ottenere il benestare dalla Lega entro l'1 novembre 2020, quando lo Spezia ospiterà la Juventus. Le sensazioni però anche in questo senso non sono positive e sembra che si dovrà aspettare qualche settimana in più prima di fare ritorno del proprio stadio di casa. Nessun problema per tutte le altre squadre che giocheranno regolarmente nelle rispettive città (eccezion fatta per il Sassuolo che ormai dal 2013 gioca a Reggio Emilia).