Spezia scatenato, in chiusura tre nuovi arrivi

Praticamente chiusi tre colpi in entrata per il club bianconero: Mattiello e Piccoli arrivano entrambi dall'Atalanta, mentre Verde dovrebbe chiudere tra mercoledì e giovedì il proprio ritorno in Italia in prestito (con obbligo di riscatto in caso di salvezza) dall'Aek Atene CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

E' stata l'ultima squadra a cominciare il calciomercato estivo, visto l'impegno nei playoff di Serie B che si è prolungato fino al 20 agosto, ma lo Spezia sta recuperando con gli interessi il tempo perduto. I bianconeri sono infatti scatenati sul mercato e nella giornata di lunedì hanno praticamente chiuso per altri tre trasferimenti in entrata. In mattinata hanno infatti svolto le visite mediche, a Forte dei Marmi, Federico Mattiello e Roberto Piccoli, entrambi prelevati in prestito dall'Atalanta: per l'ex terzino di Bologna e Cagliari (18 presenze nell'ultima stagione in Sardegna), lo Spezia avrà in favore un diritto di riscatto, mentre il giovane attaccante classe 2001 (8 gol in 7 presenze nell'ultima edizione della Youth League) arriva in prestito secco. Si attende soltanto l'ufficialità che potrebbe tardare soltanto di qualche ora, a causa dei tempi tecnici per lo svolgimento delle visite mediche che non si sono tenute a La Spezia.