Prima uscita ufficiale per la nuova Inter al Centro Sportivo Suning . Parte titolare Hakimi, non Kolarov. In attacco Sanchez con Lautaro. Godin nemmeno in panchina: indizio di mercato? La sblocca subito Dalbert dopo l'iniziativa di Hakimi, Gerndt e Bottani (palo) sfiorano il pareggio. Out Barella dopo una botta alla spalla e al braccio destro. Diretta su Sky Sport Serie A