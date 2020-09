9/9

Ed ecco la "classifica" post lockdown (12 giornate), con i rossoneri di Pioli ripartiti fortissimo dopo la pausa, capaci di collezionare quasi il doppio dei punti della Lazio che era in lotta per lo scudetto. Stessi punti del Milan l'Atalanta, che però ha giocato una partita in più recuperando un match. Finale di campionato altalenante per la Juventus, che tenendo conto solo dell'ultimo scorcio della stagione sarebbe finita addirittura fuori dalla "zona Champions"