Iachini: "Chiesa esemplare, penso che resti"

Fiorentina-Torino sabato alle 18.00 (diretta Sky Sport Serie A) aprirà ufficialmente la Serie A 2020/2021. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa l'allenatore viola Beppe Iachini, che si è soffermato sugli obiettivi stagionali: "La ripartenza non è molto diversa da come ci siamo lasciati. Abbiamo dovuto accorciare la preparazione, c’è stato poco tempo, anche per conoscerci meglio. La sosta nazionali poi c’è stata per tutte le squadre. I ragazzi nuovi cercheremo di portarli nelle condizioni migliori nel minor tempo possibile. Le basi ci sono, vogliamo fare una stagione molto positiva, anche se c’è tanto da migliorare. Ho in mente di mandare in campo una squadra organizzata, che giochi un calcio di qualità. Non a caso a centrocampo sono arrivati certi profili. Con i 5 cambi avremo bisogno di tutti e di una squadra pronta in entrambe le fasi di gioco. Se oltre alla miglior difesa dalla ripresa in poi riusciremo concretizzare più occasioni, allora potremo giocarcela con tutti. Sia in casa sia fuori, vogliamo regalare soddisfazioni a società, presidente e tifosi". Capitolo Ribery e sfida a Giampaolo: "E' un giocatore importante, stiamo cercando di gestirlo al meglio. Se la squadra è in difficoltà Franck non può esprimersi al meglio, e viceversa. Tutte le componenti si conoscono bene, questo è un buon punto di partenza. Il Torino è allenato da Giampaolo, è un allenatore che presenta squadre molto organizzate. La sfida si può decidere negli episodi, dovremo essere bravi a farli volgere a nostro favore. Oltretutto è la prima, va presa nella maniera giusta". Sistema di gioco e Chiesa: "Non c’è nessun discorso di moduli, dobbiamo essere imprevedibili e cambiare atteggiamento nel corso della gara. Chiesa ha dimostrato di sapersi rendere utile in più situazioni, battendo il suo record di gol. Lavorando per i compagni, rimanendo umile, potrà dare il suo contributo come ci aspettiamo da lui. Il suo comportamento è esemplare, non c’è un allenamento che non abbia svolto al 100%. Poi il mercato è imprevedibile, ma a oggi è qui con testa e cuore, e si vede ogni giorno". Anche il contributo di Castrovilli sarà fondamentale per la stagione viola: "A Firenze il 10 è sempre stato un numero importante. Ha responsabilità, ma deve pensare a fare quello che sa fare, e deve aggiungere i gol alla sua prestazione. Un centrocampista del suo tipo diventa grande quando segna 8-10 gol a campionato, mi aspetto questa crescita da lui".