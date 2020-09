La Serie A 2020-21 inizia dal Franchi, dove la Fiorentina affronta il Torino. Iachini conferma la difesa a 3 ma c'è Ceccherini al posto di Pezzella. A centrocampo esordio subito in viola per Bonaventura, in avanti Kouamé vince il ballottaggio con Vlahovic. Giampaolo si schiera col 4-3-1-2: Belotti e Zaza in attacco, supportati da Berenguer. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A alle 18