Parma-Napoli, le probabili formazioni

Si apre al Tardini la stagione di Parma e Napoli. Il nuovo allenatore degli emiliani, Liverani, non avrà a disposizione Kurtic per squalifico. Dubbio Gervinho, non al meglio. Gattuso subito con il ballottaggio in attacco tra Mertens e Osimhen. Il match sarà trasmesso in diretta domenica 20 alle 12.30 su DAZN1

Domenica al Tardini, nel lunch match delle 12.30, si aprirà ufficialmente la stagione di Parma e Napoli. Subito un avvio in salita, dunque, per Fabio Liverani, nuovo allenatore degli emiliani al posto di D'Aversa. I gialloblù vogliono confermarsi rispetto alla passata stagione e sognare magari un ritorno in Europa, mentre gli uomini di Gattuso puntano a dare continuità con quanto mostrato nel finale dello scorso anno che, a fronte di un deludente 7° posto in classifica, ha regalato comunque una Coppa Italia al club di De Laurentiis.

Parma, Kucka da trequartista. Dubbio Gervinho

Fabio Liverani dovrebbe variare leggermente il modulo rispetto al suo predecessore, con l'impiego di Kucka come trequartista. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Gervinho e Inglese, anche se l'ivoriano ha svolto allenamento differenziato nella giornata di venerdì ed è in dubbio (in caso pronto Karamoh). Tra i pali, infatti, ci sarà Sepe, mentre a centrocampo avrà una maglia da titolare Grassi, con Hernani e Brugman a completare il reparto vista l'assenza di Kurtic per squalifica. Al centro della difesa spazio a Bruno Alves e Iacoponi, ai lati Darmian e Pezzella.



PARMA (4-3-1-2) Probabile formazione: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

Napoli, ballottaggio tra Mertens e Osimhen

Gattuso resterà fedele al suo 4-3-3 per il debutto in campionato, ma non mancheranno i ballottaggi. A partire dalla porta, dove saranno ancora Ospina e Meret a giocarsi un posto: al momento è favorito l'ex Udinese. Davanti a lui sicuro di una maglia Koulibaly, con Manolas al suo fianco in vantaggio rispetto a Maksimovic. Di Lorenzo e Mario Rui saranno i terzini, mentre a centrocampo agiranno Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. E in avanti? Politano e Insigne saranno gli esterni, al centro invece ci sarà un altro ballottaggio tra Mertens e Osimhen. Il belga è avanti, per ora, nelle quotazioni rispetto al giocatore arrivato dal Lille quest'estate.



NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso