Il Parma del neo allenatore Liverani ospita il Napoli di Gattuso: si apre così la prima domenica di Serie A. Lozano con Insigne e Mertens dal 1', panchina per Osimhen. Nel Parma Gervinho non recupera ed è out anche dalla panchina: in attacco c'è Cornelius con Inglese. Mille spettatori in tribuna al Tardini. La diretta alle 12.30 su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky