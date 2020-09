Dopo tanta attesa, la felicità: Daniele Rugani e Michela Persico sono diventati genitori. Questa mattina è nato, infatti, il piccolo Tommaso, primogenito della coppia. Una notizia meravigliosa che il difensore della Juventus ha voluto condividere sui social. "Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita - ha scritto il 26enne bianconero -. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo Michela".



Una gioia infinita per i neo-genitori, costretti a convivere anche con attimi di paura durante questi mesi. Rugani, infatti, era stato il primo giocatore della Serie A a risultare positivo al coronavirus. Dopo qualche giorno anche la compagna era risultata positiva al tampone e i due - per fortuna asintomatici - avevano vissuto separati, in isolamento forzato, per 35 giorni. Proprio durante il lockdown, Michela Persico aveva annunciato in un'intervista a Chi di essere incinta di quattro mesi. "Non riesco ancora nemmeno a parlarne, ma devo capire cosa succederà – aveva spiegato, non nascondendo i timori -. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi, ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo". Effettivamente è andata proprio così. I due hanno messo alle spalle il Covid e dopo mesi di attesa hanno dato alla luce il loro primo figlio.