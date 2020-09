Allo Stadium la Juventus inizia il suo campionato contro la Samp. Debutto sulla panchina bianconera per Andrea Pirlo che si presenta con il 3-5-2 e la coppia CR7-Kulusevski. A centrocampo c'è McKennie e non Bentancur, in difesa preferito il giovane Frabotta a De Sciglio. Ranieri sceglie il 4-5-1, con Bonazzoli unica punta: Quagliarella in panchina. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. Disponibile su Sky Go, anche in HD