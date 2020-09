La Lega Serie A ha ufficilizzato le designazioni per la prima giornata di Serie A: ad aprire il campionato, in Fiorentina-Torino di sabato 19 alle 18.00, ci sarà Chiffi. Piccinini all'Allianz per Juve-Samp, La Penna dirigerà Milan-Bologna, in campo lunedì 21 alle 20.45

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI