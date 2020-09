Serie A, la presentazione della 1^ giornata

Fiorentina-Torino, sabato 19 settembre ore 18:00 (Sky)

La Fiorentina ha perso solo una delle ultime sette sfide contro il Torino in Serie A (3 vittorie e 3 pareggi), la sconfitta è arrivata nel match d’andata della scorsa stagione. A confermare il trend positivo, i viola vanno in gol da 13 gare consecutive contro il Toro in campionato: è la striscia in corso più lunga. Il Torino ha vinto la prima giornata della scorsa stagione (2-1 vs Sassuolo): i granata non iniziano due campionati di Serie A consecutivi con una vittoria dal 1992/93 - 1993/94.

Verona-Roma, sabato 19 settembre ore 20:45 (Dazn)

La Roma ha segnato negli ultimi 22 match contro il Verona in Serie A, solo contro il Bologna i giallorossi hanno fatto meglio nel massimo campionato (29 gare di fila in gol tra il 2000 e il 2018). I gialloblù hanno vinto solo una delle ultime 14 sfide casalinghe contro i giallorossi in Serie A (6 pareggi e 7 sconfitte) - successo per 2-1 nell’ottobre 1996 con Luigi Cagni alla guida. Sono cinque i precedenti tra Roma e Verona alla 1^ giornata di Serie A, tutti in casa dei veneti: quattro pareggi e un successo giallorosso.

Parma-Napoli, domenica 20 settembre ore 12:30 (Dazn)

Il Parma ha ottenuto il successo in entrambe le sfide contro il Napoli nello scorso campionato, gli emiliani non hanno mai vinto tre gare di fila contro gli azzurri in Serie A. Il Napoli ha iniziato il campionato in trasferta in tutte le precedenti sei stagioni di Serie A: tre successi consecutivi nell'esordio stagionale, realizzando sempre almeno due gol.