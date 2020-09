Per il difensore brasiliano nuovi esami tra due settimane: salterà la prima di campionato contro la Sampdoria, la trasferta sul campo della Roma e la sfida al Napoli. Potrebbe rientrare dopo la pausa per le nazionali di metà ottobre. Dybala si allena parzialmente con il gruppo ma non ci sarà per la sfida alla Samp: Pirlo spera di recuperarlo per la sfida dell'Olimpico JUVE-SAMPDORIA, LA CONFERENZA PREPARTITA DI ANDREA PIRLO

Lesione di medio grado del muscolo semimembranoso alla coscia destra: è questo l'esito degli accertamenti radiologioci a cui è stato sottoposto Alex Sandro al J Medical. Il terzino brasiliano della Juventus, spiega una nota del club bianconero, "sarà sottoposto a nuovi controlli tra 15 giorni". Alex Sandro non giocherà quindi la gara di esordio in campionato contro la Sampdoria domani sera allo Stadium, ma anche la trasferta sul campo della Roma il 27 settembre e la sfida al Napoli del 4 ottobre. Possibile un suo rientro dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, in programma il 17 ottobre sul campo del Crotone.