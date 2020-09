Iachini pronto a schierare subito il nuovo arrivato Bonaventura, anche perché Pulgar non è al top e Amrabat è squalificato. Davanti la coppia Ribery-Kouamé, con Chiesa sull'esterno. Dall'altra parte Giampaolo al debutto davanti si affiderà a Zaza e Belotti e punterà subito sugli ex Samp Murru e Linetty

Fiorentina, la prima di Bonaventura in viola

Iachini affronta i granata con un 3-5-2 che dovrebbe vedere, davanti a Dragowski, una difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Difficile ipotizzare l'impiego dal 1' dell'ultimo arrivato, Borja Valero, mentre tutto lascia pensare a un debutto in viola da titolare per Jack Bonaventura. Pulgar ha fatto differenziato quindi spazio a Duncan. Biraghi si è allenato col gruppo, ballottaggio con Lirola. Attacco Kouamè-Ribery.



FIORENTINA (3-5-2) Probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. All. Iachini



Torino, subito Murru e Linetty

Giampaolo debutta in granata proponendo subito due sue "fedelissimi". Murru e Linetty, che aveva allenato alla Samp, saranno titolari nel 4-3-1-2 che avrà come riferimento offensivo il tandem Zaza-Belotti, supportato da Berenguer. In difesa Nkoulou e Bremer potrebbero essere impiegati come centrali di difesa nel caso in cui Izzo venisse schierato da terzino destro. Se invece in questa posizione dovesse spuntarla Vojvoda, allora Izzo prenderebbe il posto di Bremer. Meité e Rincon certezze a centrocampo.



TORINO (4-3-1-2) Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Giampaolo