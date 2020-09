Verona-Roma, le probabili formazioni

Il grande ex Kumbulla dovrebbe andare in panchina, con Fonseca pronto ad arretrare al centro della difesa Cristante. Dzeko convocato nonostante il mercato, ma in attacco - da falso nove - dovrebbe esserci Mkhitaryan. Dall'altra parte Juric punterà in difesa sull'ex giallorosso Cetin e in attacco su Di Carmine

Vietato farsi distrarre dal mercato (Dzeko in uscita, Milik in entrata). Fonseca è chiamato subito a fare i conti con una trasferta insidiosa come quella del Bentegodi.