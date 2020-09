1000 spettatori allo stadio, c'è ok del Governo

La decisione, valida fino al 7 ottobre, è stata presa al termine dell'incontro con le Regioni. Dopo l'Emilia-Romagna, anche Lombardia e Veneto avevano firmato ordinanze per la riapertura parziale degli impianti. Spadafora: "Evitata disparità tra squadre", Gravina: "Ora riapriamo anche per Serie B e Serie C" CORONAVIRUS LIVE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Da domenica stadi aperti per tutte le partite di serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. E' quanto stabilito durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Ma si lavora anche, da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva. La decisione è arrivata dopo le ordinanze di Emilia Romagna, Veneto e Lombardia che avevano già deliberato per l'apertura degli impianti sportivi al pubblico.

Spadafora: "Esperimento per le prossime aperture" Il Ministro dello Sport Spadafora ha commentato la decisione: "Al fine di non fare disparità tra le squadre e come sperimentazione in vista delle prossime aperture, ho chiesto che la decisione dell'apertura al pubblico da parte di alcune Regioni venisse estesa a tutto il territorio nazionale. "Il mio obiettivo però - aggiunge Spadafora - è quello di consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti: l'impegno che ci siamo presi durante l'incontro è quello di metterci subito al lavoro su questo.Occorre mantenere cautela, rigore e attenzione per riaprire bene, gradualmente, e non essere costretti a chiudere di nuovo:il quadro epidemiologico a livello europeo non è incoraggiante,noi dobbiamo stare attenti ed evitare precipitose fughe in avanti".