La Roma si ferma sulla traversa di Spinazzola, 0-0 nel debutto in campionato a Verona con le polveri bagnate. E Edin Dzeko in panchina per 90 minuti: "Ho fatto questa scelta per preservarlo, è reduce da una settimana molto difficile. Continuiamo a parlarci, l'ho convocato perché è sempre importante rimanere col gruppo. Non so se con lui sarebbe andata diversamente", ammette Paulo Fonseca nel postpartita. "Abbiamo giocato un buon primo tempo, sbagliando occasioni importanti. Poi abbiamo subito il gioco lungo dell'Hellas facendo fatica sulle seconde palle. Ma un nostro gol in avvio avrebbe potuto cambiare la gara". Servirà un attaccante: "Sì", non si nasconde l'allenatore giallorosso. "Abbiamo bisogno di un profilo mobile, che sappia aggredire bene gli spazi in profondità".